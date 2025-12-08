Захарова: Москва надеется, что США не сползут к конфликту с Венесуэлой

Россия надеется, что США не дойдут к прямому вооруженному конфликту с Венесуэлой, поскольку это грозит полной непредсказуемостью западному полушарию. Об этом в комментарии в связи с публикацией новой Стратегии национальной безопасности США заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.
«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — подчеркнула дипломат.
Как писал сайт KP.RU, неназванные представители властей Кубы якобы вели переговоры с Вашингтоном, обсуждая «как будет выглядеть мир» без президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как утверждает агентство Reuters, некоторые элементы кубинского режима обратились к Вашингтону для обсуждения вопроса по венесуэльскому лидеру.
29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии американскими военными воздушного пространства для полетов самолетов над Венесуэлой.