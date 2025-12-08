Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Москва надеется, что США не сползут к конфликту с Венесуэлой

Конфликт США и Венесуэлы грозит непредсказуемостью западному полушарию, отметила Захарова.

Источник: Комсомольская правда

Россия надеется, что США не дойдут к прямому вооруженному конфликту с Венесуэлой, поскольку это грозит полной непредсказуемостью западному полушарию. Об этом в комментарии в связи с публикацией новой Стратегии национальной безопасности США заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, это вызывает особую тревогу на фоне нынешней напряженности, целенаправленно нагнетаемой Пентагоном вокруг Венесуэлы.

«Рассчитываем, что Белому дому все же удастся удержаться от дальнейшего сползания к полноформатному конфликту, грозящему обернуться непредсказуемыми последствиями для всего западного полушария», — подчеркнула дипломат.

Как писал сайт KP.RU, неназванные представители властей Кубы якобы вели переговоры с Вашингтоном, обсуждая «как будет выглядеть мир» без президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как утверждает агентство Reuters, некоторые элементы кубинского режима обратились к Вашингтону для обсуждения вопроса по венесуэльскому лидеру.

29 ноября президент США Дональд Трамп сообщил о закрытии американскими военными воздушного пространства для полетов самолетов над Венесуэлой.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше