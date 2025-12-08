SVT: несколько лыжников из РФ могут выступить на ближайшем этапе Кубка мира

Этот этап станет последней возможностью для россиян заработать квалификационные очки для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Италии с 6 по 22 февраля. Первый этап КМ состоялся в финской Руке с 28 по 30 ноября. Второй этап проходил с 5 по 7 декабря в норвежском Тронхейме.