SVT: несколько лыжников из РФ могут выступить на ближайшем этапе Кубка мира

Несколько российских лыжников могут выступить под нейтральным статусом на предстоящем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдёт с 12 по 14 декабря. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.
Этот этап станет последней возможностью для россиян заработать квалификационные очки для участия в зимних Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Италии с 6 по 22 февраля. Первый этап КМ состоялся в финской Руке с 28 по 30 ноября. Второй этап проходил с 5 по 7 декабря в норвежском Тронхейме.
Ранее российские спортсмены пропустили часть соревнований из-за ограничений Международной федерации лыжного спорта (FIS), однако Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил их апелляцию и разрешил выступать на турнирах под нейтральным статусом.
По условиям FIS, для получения такого статуса спортсмены не должны иметь добровольных связей с российскими или белорусскими военными и спецслужбами, а также не выражать поддержку СВО.
Решение о допуске каждого спортсмена будет принимать комиссия FIS, а итоговый список лыжников, получивших статус индивидуального нейтрального атлета, будет опубликован на официальном сайте федерации.
Ранее министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщал об обжаловании решения FIS о недопуске лыжников и сноубордистов.