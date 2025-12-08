Ричмонд
Путин поддержал перечисление штрафов за нарушение ПДД на поддержку транспорта

Штрафы за нарушение правил дорожного движения можно перечислять на развитие общественного транспорта. Над мерой «можно подумать», хотя в Министерстве финансов страны и «не любят» такие инициативы. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявил президент России Владимир Путин.

Таким образом он отреагировал на соответствующее предложение со стороны главы Республики Бурятия Алексей Цыденова.

— Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом подумать можно. У нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать, — подчеркнул глава государства на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, передает сайт Кремля.

В тот же день председатель Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил рассылать «письма счастья» водителям, которые нарушили правила дорожного движения и при этом не обладают полисом обязательного автострахования.

14 ноября Конституционный суд России допустил привлечение инициаторов дорожной аварии и к административной, и к уголовной ответственности за одно и то же нарушение правил дорожного движения, которое привело к разным последствиям для пострадавших.