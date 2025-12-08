Путин поддержал перечисление штрафов за нарушение ПДД на поддержку транспорта

— Минфин у нас не любит такие целевые назначения, но в целом подумать можно. У нас перечень поручений есть, проект. Я попрошу коллег тогда с соответствующими ведомствами проработать, — подчеркнул глава государства на заседании Совета по национальным проектам и стратегическому развитию, передает сайт Кремля.