Водителей Ростовской области предупредили о гололеде и тумане на трассах

Автомобилистам Ростовской области рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах — в ближайшие сутки, вечером 8 и утром 9 декабря, в регионе ожидаются снег с дождем, туман и изморозь. Такая информация появилась в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.