Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителей Ростовской области предупредили о гололеде и тумане на трассах

Водителям Ростовской области советуют быть осторожнее из-за гололеда.

Источник: Комсомольская правда

Автомобилистам Ростовской области рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах — в ближайшие сутки, вечером 8 и утром 9 декабря, в регионе ожидаются снег с дождем, туман и изморозь. Такая информация появилась в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.

Плохая погода может привести к гололедице и снижению видимости. Водителям советуют снижать скорость, держать дистанцию, включать ближний свет фар и пользоваться противотуманками. Тормозить рекомендуется плавно, без резких нажатий, чтобы избежать заноса.

Госавтоинспекция напоминает: безопасность на дороге зависит от осторожности и внимания каждого участника движения.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).