Водителей Ростовской области предупредили о гололеде и тумане на трассах

Автомобилистам Ростовской области рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах — в ближайшие сутки, вечером 8 и утром 9 декабря, в регионе ожидаются снег с дождем, туман и изморозь. Такая информация появилась в Telegram-канале региональной Госавтоинспекции.
Плохая погода может привести к гололедице и снижению видимости. Водителям советуют снижать скорость, держать дистанцию, включать ближний свет фар и пользоваться противотуманками. Тормозить рекомендуется плавно, без резких нажатий, чтобы избежать заноса.
Госавтоинспекция напоминает: безопасность на дороге зависит от осторожности и внимания каждого участника движения.
