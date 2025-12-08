Депутат назвала главные цели программы соцэкономразвития на пятилетку

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фундаментальными целями программы социально-экономического развития Беларуси на пятилетку являются устойчивое развитие государства и увеличение благосостояния белорусов. Такую точку зрения в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА выразила депутат Палаты представителей Ирина Довгало.
Говоря про программу соцэкономразвития на ближайшую пятилетку, депутат напомнила, что главе государства было представлено два проекта этого документа. Разработкой занимались правительство и рабочая группа во главе с председателем правления Национального банка. Таким образом, отметила Ирина Довгало, Президент Беларуси интересуется разными точками зрения по такому важнейшему документу. Кроме того, следует учитывать тот факт, что над проектом работали представители самых разных отраслей.
«Может быть, это не парламентский слог, но Президент буквально прощупывает почву. Нужно понять, где найти баланс для того, чтобы страна развивалась органично и последовательно. С учетом тех возможностей, которые у нас сегодня есть», — подчеркнула Ирина Довгало.
При этом фундаментальными целями программы остаются устойчивое развитие Беларуси и увеличение благосостояние белорусов, считает она. В проектах документа также прослеживаются и нематериальные направления, такие как вопросы патриотизма.
«На мой взгляд, очень важно разработать программу с учетом возможностей. Можно и нужно строить амбициозные планы. Но нужно предусматривать риски с учетом нашего турбулентного времени», — резюмировала Ирина Довгало. -0-
