Депутат назвала главные цели программы соцэкономразвития на пятилетку

«Может быть, это не парламентский слог, но Президент буквально прощупывает почву. Нужно понять, где найти баланс для того, чтобы страна развивалась органично и последовательно. С учетом тех возможностей, которые у нас сегодня есть», — подчеркнула Ирина Довгало.