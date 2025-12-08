С косичкой и серьгой: Григорий Лепс удивил поклонников новым имиджем

Новый стиль вызвал всплеск комментариев. Поклонники отметили, что Лепс выглядит моложе и смелее, а свежие детали образа ему идут. Однако нашлись и критики: часть пользователей уверена, что артист «излишне молодится», а косичка давно не в тренде.
Ранее его возлюбленная, Аврора Киба, заявила, что свадьба пока не планируется, хотя певец неоднократно говорил о грандиозных планах на церемонию. Она отметила, что сама ещё не готова к материнству, тогда как Лепс, у которого уже четверо взрослых детей, открыто говорит о желании расширить семью, несмотря на возраст.
