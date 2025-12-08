В Шахтах насмерть сбили 84-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В понедельник, 8 декабря, в Шахтах на перекрестке улицы Достоевского и переулка Громова сбили 84-летнего пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пожилого мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
— Пострадавший скончался на месте происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются, — отметили в ведомстве.
На месте работает полиция и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность водителя и ищут свидетелей ДТП.
Госавтоинспекция напоминает: световозвращающие элементы на одежде помогают водителям заметить человека в темноте на расстоянии до 300 метров и значительно снижают риск аварий.
Подпишись на нас в MAX и Telegram!
Читайте также.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.
В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).