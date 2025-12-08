В Шахтах насмерть сбили 84-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В понедельник, 8 декабря, в Шахтах на перекрестке улицы Достоевского и переулка Громова сбили 84-летнего пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пожилого мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.