В Шахтах насмерть сбили 84-летнего пенсионера на пешеходном переходе

В Шахтах на переходе сбили насмерть пожилого мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 8 декабря, в Шахтах на перекрестке улицы Достоевского и переулка Громова сбили 84-летнего пешехода. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области. По предварительным данным, неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил пожилого мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

— Пострадавший скончался на месте происшествия, обстоятельства аварии устанавливаются, — отметили в ведомстве.

На месте работает полиция и следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. Сотрудники правоохранительных органов выясняют личность водителя и ищут свидетелей ДТП.

Госавтоинспекция напоминает: световозвращающие элементы на одежде помогают водителям заметить человека в темноте на расстоянии до 300 метров и значительно снижают риск аварий.

