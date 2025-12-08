За неделю в Брестской области произошло 10 ДТП, два человека погибли

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли и девять получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Брестского облисполкома.
За нарушения правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 807 пешеходов, 76 из которых находились в нетрезвом состоянии, 417 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов.
За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками Госавтоинспекции задержано 37 водителей, отстранено от управления 101 лицо, не имевшее права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 250 водителей.
В частности, только за пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано шесть ДТП, в результате которых два человека погибли и пять человек получили травмы различной степени тяжести.
Так, в Брестском районе травмирован водитель средства персональной мобильности. 5 декабря около 16.20 часов 59-летний житель Брестского района, управляя автомобилем Citroen, двигался по ул. Брестской в агрогородке Черни в направлении от ул. Тихой к ул. Широкой. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Высокой совершил наезд на 58-летнего водителя электровелосипеда BNP, который двигался во встречном направлении. -0-