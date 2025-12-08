За неделю в Брестской области произошло 10 ДТП, два человека погибли

Так, в Брестском районе травмирован водитель средства персональной мобильности. 5 декабря около 16.20 часов 59-летний житель Брестского района, управляя автомобилем Citroen, двигался по ул. Брестской в агрогородке Черни в направлении от ул. Тихой к ул. Широкой. По предварительной информации, на перекрестке с ул. Высокой совершил наезд на 58-летнего водителя электровелосипеда BNP, который двигался во встречном направлении. -0-