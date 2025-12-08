Ричмонд
В Молдове начинает резко теплеть: Нас ждут невероятные для декабря+12 градусов — когда синоптики обещают снегопад

Метеорологи рассказали о том, какую погоду ожидать в ближайшее время.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове начинается резкое и совершенно нетипичное для декабря потепление: уже 9 декабря воздух прогреется до невероятных +12…+13°C, в Кишинёве около +11°C, а на юге страны столбики термометров поднимутся ещё выше. Зима словно решила сделать передышку и подарить стране несколько дней ранней весны, но расслабляться рано: синоптики предупреждают, что этот температурный сюрприз продлится недолго, и уже после 13−14 декабря в Молдову начнёт заходить более холодный фронт, который вернёт погоду к привычным зимним параметрам. Внезапно 15 декабря Молдову накроет снегом. Правда, за неделю всё может измениться. Но мы верим: снегу — быть! По предварительным прогнозам, именно в середине месяца снова появится вероятность мокрого снега и возвращения отрицательных температур ночью. Пока же Молдова живёт в режиме погодных «американских горок».

Впрочем, смотрите сами.