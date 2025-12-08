Ниндзя живут среди нас: как Москва хранит традиции легендарных воинов из Японии

В начале декабря отметили один из самых необычных неофициальных праздников — Всемирный день ниндзя. Эти известные японские воины, казалось бы, уже давно стали историей, но и сейчас у них много исследователей и, даже больше, — последователей. Как столицп хранит традиции легендарных воинов из Японии — в материале «Вечерней Москвы».
Неординарный праздник появился как шутка к выходу фильма «Последний самурай» в 2003 году. Пародийный сайт представил 5 декабря как день, когда любой желающий может представиться ниндзя.
Ниндзя — это разведчики, шпионы и наемные убийцы средневековой Японии. Из-за массовой культуры их часто представляют одетыми в черный костюм с масками и сюрикенами, однако это изображение неверное. В самом названии ниндзя (с японского — «тот, кто прячется», «скрывающийся») показаны настоящие намерения: обученный человек как бы смешивается с толпой, а потому чаще всего настоящие синоби (от японского «синоби-но-моно», «синобу» — скрывать (ся), прятать (ся). — «ВМ») носили именно повседневную одежду, чтобы не привлекать внимания.
Тени среди городских джунглей.
Прямых наследников ниндзя, которые выполняли бы те же заказы по устранению целей, больше нет. Однако, по словам дайсихана (титул в японских боевых искусствах, который обычно присваивается мастеру, имеющему большой опыт и знания. — «ВМ»), преподавателя искусства ниндзюцу, главы школы ниндзя Александра Улогова, дело их живет.
— Школы боевых искусств хранят и передают эти знания, — объясняет Александр Улогов. — Современные практики изучают не только боевые техники, но и стратегию, работу с информацией и глубинное понимание человеческой психологии, что актуально и в наше время. Искусство ниндзюцу сохранилось и продолжает жить как комплексная боевая и духовная дисциплина.
И сегодня Всемирный день ниндзя также продолжает свои традиции: в Японии в этот праздник устраиваются показательные выступления в школах и образовательных учреждениях.
Скрытая сила.
По словам Александра Улогова, синоби были не просто воинами, а глубокими стратегами.
— В отличие от самураев, следовавших строгому кодексу чести, ниндзя действовали в тени, добывая информацию, совершая диверсии и выполняя специальные задания, где традиционные методы были неэффективны, — рассказывает в беседе с «Вечерней Москвой» Александр Улогов. — Они были практиками, для которых главным был результат, а не внешние атрибуты. Их сила заключалась в умении адаптироваться и использовать любые средства для достижения цели. А еще ниндзя, вопреки распространенному мнению, старались избегать сражений «ради сражения». Ведь дело надо было провернуть в первую очередь тихо.
При этом умения настоящих синоби выходили далеко за рамки боя и физического устранения противника.
— Это была целая наука выживания и эффективности: скрытное перемещение и маскировка, шпионаж, способы проникновения в крепости, диверсии, — объясняет в разговоре с «Вечерней Москвой» Александр Улогов. — Они виртуозно владели холодным оружием, но также и подручными средствами. Не менее важны были актерское мастерство, умение выведывать секреты, знание медицины, химии и психологии. Главным был принцип «использовать все, что доступно».
Александр Улогов, глава школы ниндзя Bujinkan Kokuryu Dojo, дайсихан:
— Формального кодекса, подобного бусидо, у ниндзя не было. Их правила диктовались практичностью и выживанием. Однако существовала неписаная философия, основанная на эффективности, верности своему клану или дайме и абсолютной скрытности. Их кодексом была цель: выполнить миссию, оставаясь «невидимым».
Что делать, если на вас напал маньяк или грабитель.
Древние бойцы разных стран.
Ниндзя.
Эти знаменитые «невидимые» воины в черном появились в Японии примерно в VI-VII веках. Кстати, одна из версий появлений ниндзя гласит: они вышли из среды монахов-отшельников ямабуси, которые учились сливаться с местностью и выживать в дикой природе.
Мохоки.
Воины из племен ирокезов — одни из лучших пехотинцев, которых видел мир. Они были быстры и легки, и благодаря своим умениям долго и успешно отражали натиск европейских колонизаторов, которые превосходили их в численности.
Римские легионеры.
Вооруженные метательными копьями и короткими мечами, они когда-то захватили большую часть современной Европы. Под грамотным командованием военачальников они были почти несокрушимы.
Дружинники.
Это личное войско князя, его приближенные и советники. Главным критерием возвышения воина было не его происхождение, а преданность в бою. Во время него дружинники использовали романский меч и каплевидный щит.
«Ягуары».
Элитные ацтекские воины сражались с помощью деревянной дубины макуауитль, усеянной обсидиановыми лезвиями, использовали в битвах копья и атлатли (метатель копья), на теле носили шкуру ягуара.
Первые ниндзя предположительно появились в XII веке. Одна из теорий гласит, что техники ниндзя были разработаны беглым японским самураем и китайским воином. «Вечерняя Москва» узнала, есть ли сегодня в Москве настоящие шиноби и как их обучают.