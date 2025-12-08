Ниндзя живут среди нас: как Москва хранит традиции легендарных воинов из Японии

Ниндзя — это разведчики, шпионы и наемные убийцы средневековой Японии. Из-за массовой культуры их часто представляют одетыми в черный костюм с масками и сюрикенами, однако это изображение неверное. В самом названии ниндзя (с японского — «тот, кто прячется», «скрывающийся») показаны настоящие намерения: обученный человек как бы смешивается с толпой, а потому чаще всего настоящие синоби (от японского «синоби-но-моно», «синобу» — скрывать (ся), прятать (ся). — «ВМ») носили именно повседневную одежду, чтобы не привлекать внимания.