Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

На официальном сайте в понедельник, 8 декабря, появился список всех номинантов на престижную кинопремию «Золотой глобус» 2026 года. В частности, на награду в категории «Лучший фильм» претендуют фильмы «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «F1», «Грешники» и «Сират».