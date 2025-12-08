Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

На официальном сайте в понедельник, 8 декабря, появился список всех номинантов на престижную кинопремию «Золотой глобус» 2026 года. В частности, на награду в категории «Лучший фильм» претендуют фильмы «Франкенштейн», «Битва за битвой», «Хэмнет», «F1», «Грешники» и «Сират».
На звание лучшего режиссера номинировали Пола Томаса Андерсона, Гильермо дель Торо, Райана Куглера, Джафара Панахи, Йоакима Триера и Хлою Чжао.
За звание лучшей актрисы в драме будут бороться Джесси Бакли, Ева Виктор, Дженнифер Лоуренс, Ренате Реинсве, Джулия Робертс, Тесса Томпсон. Лучшим актером в году по версии «Золотого Глобуса» может стать Оскар Айзек, Дуэйн Джонсон, Майкл Б. Джордан, Вагнер Моура, Джереми Аллен Уайт или Джоэл Эдгертон, передает сайт премии.
