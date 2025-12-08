Ричмонд
«Предвещает суровую зиму». В Беларуси в декабре зацвел шиповник — народные приметы не радуют

В Беларуси зацвел шиповник в декабре, что предвещает суровую зиму.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси в декабре зацвел шиповник. Неожиданное природное явление заметили в Барановичах, пишет газета «Наш край».

Зимнее цветение кустарника сфотографировали прямо в центре города. На кустах шиповника распустились ярко-розовые цветы, а на других ветках — насыщенно-красные ягоды, которые, очевидно, созрели уже после первого плодоношения.

Цветение шиповника или другой растительности в зимний период свидетельствует о неустойчивой погоде или нарушении естественного цикла покоя растений из-за аномального тепла. Еще цветение растений зимой может сигнализировать об их стрессе перед настоящими морозами.

По народным приметам, если шиповник зацвел в декабре — это может предвещать суровую зиму.

Ранее Белгидромет высказался о прогнозах на «самую холодную зиму» в Беларуси. Еще синоптик Дмитрий Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси.

При этом сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам: «Высокая вероятность полярных сияний».

И также Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов в ближайшее время: «Из-за воздушных масс северных широт».