«Предвещает суровую зиму». В Беларуси в декабре зацвел шиповник — народные приметы не радуют

В Беларуси в декабре зацвел шиповник. Неожиданное природное явление заметили в Барановичах, пишет газета «Наш край».
Зимнее цветение кустарника сфотографировали прямо в центре города. На кустах шиповника распустились ярко-розовые цветы, а на других ветках — насыщенно-красные ягоды, которые, очевидно, созрели уже после первого плодоношения.
Цветение шиповника или другой растительности в зимний период свидетельствует о неустойчивой погоде или нарушении естественного цикла покоя растений из-за аномального тепла. Еще цветение растений зимой может сигнализировать об их стрессе перед настоящими морозами.
По народным приметам, если шиповник зацвел в декабре — это может предвещать суровую зиму.
