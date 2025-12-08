Мамам России начнут выплачивать до млн рублей при рождении ребенка: где уже ввели выплаты раньше 2026

Нилов уточнил, что речь идет о целевых выплатах работникам в связи с рождением ребенка. Теперь такие суммы в пределах установленного лимита не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами, что, по его словам, делает для компаний более выгодным запуск или расширение собственных программ поддержки семей с детьми. Депутат отметил, что работодатели и раньше оказывали материальную помощь сотрудникам, но теперь государство дополнительно стимулирует такие инициативы через налоговые льготы.