«Прятать наворованное бессмысленно»: Бастрыкин рассказал об усилении мер против коррупции

Одним из приоритетов Следственного комитета является профилактика коррупции и снижение рисков подобных преступлений. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин в статье для РБК.
Бастрыкин отметил, что для выявления сокрытия или легализации незаконного имущества и средств используется широкий арсенал современных инструментов. В этом году следователи вдвое чаще выезжали в трудовые коллективы, чтобы на примерах объяснять чиновникам последствия коррупции.
«Попытки спрятать наворованное бессмысленны, законом предусмотрены механизмы возврата этих средств. Кроме того, так называемые зарубежные партнеры прекрасно понимают природу происхождения этих денег и зачастую активно обращают их в свою пользу», — подчеркнул глава СК.
Бастрыкин уточнил, что от коррупции страдают не только нарушители, но и их родственники, на которых часто оформляются незаконные активы и имущество.
