«Прятать наворованное бессмысленно»: Бастрыкин рассказал об усилении мер против коррупции

Бастрыкин отметил, что для выявления сокрытия или легализации незаконного имущества и средств используется широкий арсенал современных инструментов. В этом году следователи вдвое чаще выезжали в трудовые коллективы, чтобы на примерах объяснять чиновникам последствия коррупции.