Минсельхозпрод рассказал о мерах по реализации закона о ветеринарной деятельности

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство сельского хозяйства и продовольствия разъяснило постановление ведомства от 29 сентября 2025 года № 92 «О мерах по реализации закона Республики Беларусь “О ветеринарной деятельности”, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Постановление разработано в целях урегулирования отдельных вопросов обращения ветеринарных препаратов в республике, а также гармонизации законодательства в области контроля (надзора) в сфере обращения ветеринарных препаратов государств — членов Евразийского экономического союза.
Постановлением установлены требования к реализации и отпуску ветеринарных препаратов из ветеринарных аптек, контролю за их сроками годности, условиям хранения, фармацевтическому консультированию, включая требования к помещениям, оборудованию и классификации ветеринарных аптек по категориям. Так, в зависимости от выполняемых работ, оказываемых услуг, занимаемых площадей помещений, перечня реализуемых ветеринарных лекарственных препаратов и их токсикологических групп, ветеринарные аптеки подлежат разделению на категории (первая, вторая и третья).
Постановлением также утверждена инструкция о порядке выписки рецептов на изготовление ветеринарных лекарственных препаратов в ветеринарных аптеках, их отпуск и реализацию, а также установлен перечень ветеринарных лекарственных препаратов, отпускаемых и реализуемых по рецептам специалистов в области ветеринарии.
Предусмотрен отпуск ветеринарными аптеками ветеринарных препаратов для нужд организаций по требованию (заявке) без выписки рецептов. В этом случае требование (заявка) приравнивается к рецепту.
В ведомстве подчеркнули, что данная позиция является стандартной практикой. Организации закупают ветеринарные препараты крупными партиями (оптом) для плановых профилактических обработок (вакцинаций, дегельминтизации) и лечения животных. -0-