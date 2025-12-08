Минсельхозпрод рассказал о мерах по реализации закона о ветеринарной деятельности

Постановлением установлены требования к реализации и отпуску ветеринарных препаратов из ветеринарных аптек, контролю за их сроками годности, условиям хранения, фармацевтическому консультированию, включая требования к помещениям, оборудованию и классификации ветеринарных аптек по категориям. Так, в зависимости от выполняемых работ, оказываемых услуг, занимаемых площадей помещений, перечня реализуемых ветеринарных лекарственных препаратов и их токсикологических групп, ветеринарные аптеки подлежат разделению на категории (первая, вторая и третья).