Глава НХЛ Дэйли опроверг возможность участия команды лиги в матче в России

Напомним, что 4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) решила продлить отстранение сборной России от международных турниров. Национальная команда не примет участие в чемпионате мира по хоккею 2026 года, который пройдёт в Швейцарии — в Фрибурге и Цюрихе.