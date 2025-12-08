Глава НХЛ Дэйли опроверг возможность участия команды лиги в матче в России

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги НХЛ Билл Дэйли заявил, что в нынешних политических условиях маловероятно, что какая-либо команда лиги сыграет в России. Об этом сообщает «Чемпионат».
Он прокомментировал предложение президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка пригласить клуб «Вашингтон Кэпиталз» на товарищеский матч в Россию и отметил, что в свете текущей международной ситуации это невозможно.
Последний матч НХЛ в России прошёл в октябре 2010 года, когда «Каролина Харрикейнз» уступила СКА в Санкт-Петербурге со счётом 3:5.
Напомним, что 4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) решила продлить отстранение сборной России от международных турниров. Национальная команда не примет участие в чемпионате мира по хоккею 2026 года, который пройдёт в Швейцарии — в Фрибурге и Цюрихе.
С 2022 года сборная России по хоккею не принимает участия во всех соревнованиях, организуемых Международной федерацией хоккея. За это время команда пропустила три чемпионата мира.