Создателю бесшумной винтовки «Винторез» и автомата «Вал» исполнилось 80 лет

Отмечается, что он получил известность как талантливый конструктор не только в РФ, но и за ее пределами. Сердюков разработал 15 уникальных образцов стрелкового оружия и специальных техсредств, которые были поставлены на вооружение советской и российской армий, а также спецслужб. В числе его самых знаменитых разработок — снайперская винтовка (ВСС) «Винторез» и специальный автомат (АС) «Вал» для бесшумной и беспламенной стрельбы.