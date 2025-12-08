Ричмонд
Создателю бесшумной винтовки «Винторез» и автомата «Вал» исполнилось 80 лет

Созданное Петром Сердюковым оружие применяется в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

Ведущий инженер отдела стрелкового вооружения Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (АО «ЦНИИТОЧМАШ», входит в концерн «Калашников»), создатель бесшумной винтовки «Винторез» и автомата «Вал» Петр Сердюков сегодня, 8 декабря, отмечает юбилей.

«Исполнилось 80 лет Петру Сердюкову Коллеги Петра Ивановича, для которых он — пример яркого профессионального становления, высококлассный специалист, многоопытный и авторитетный наставник, сердечно поздравили легендарного разработчика оружия со знаменательной датой», — говорится в сообщении на сайте концерна «Калашников».

В концерне указали, что Сердюков в общей сложности проработал в ЦНИИТОЧМАШ 56 лет.

Отмечается, что он получил известность как талантливый конструктор не только в РФ, но и за ее пределами. Сердюков разработал 15 уникальных образцов стрелкового оружия и специальных техсредств, которые были поставлены на вооружение советской и российской армий, а также спецслужб. В числе его самых знаменитых разработок — снайперская винтовка (ВСС) «Винторез» и специальный автомат (АС) «Вал» для бесшумной и беспламенной стрельбы.

«Конструктивные идеи, заложенные в ВСС “Винторез”, позволили создать лучший бесшумный снайперский комплекс в мире, который за рубежом не превзойден и сегодня», — говорится в сообщении.

Созданное Сердюковым оружие применяется в зоне спецоперации на Украине, военные отмечают, что оно отличается высокими точностью и кучностью, обеспечивает огневое превосходство в столкновениях с противником и максимальную скрытность.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» отправил российским военным на передовую первую партию ручных пулеметов РПЛ-20 калибра 5,45 мм в расцветке «мультикам».