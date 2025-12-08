Суд арестовал жителя Подмосковья, обвиняемого в убийстве соседки и её ребёнка

Трагедия в подмосковных Котельниках, где 32-летний мужчина убил соседку и её шестилетнего сына, была вызвана затяжным бытовым конфликтом, длившимся около двух лет. Причиной разногласий стал детский шум — подозреваемый неоднократно жаловался на то, что ребёнок бегает по квартире. По данным следствия, мужчина нанёс жертвам множественные удары молотком, который позже был изъят при обыске. Погибшему мальчику через неделю должно было исполниться семь лет. Жительница дома отметила, что конфликт обычно обсуждался в общем чате соседей, но никто не ожидал такого исхода. По её словам, в доме плохая шумоизоляция, и после произошедшего многие жильцы опасаются возможной эскалации бытовых споров.