«Отменить латиницу»: возмутившегося бургеру «СВО» политика Гудкова* высмеяли в Сети

Покинувшего Россию политика Геннадия Гудкова* возмутил бургер «СВО», который появился в меню европейского McDonald’s. Это название представляет собой аббревиатуру из слов Chicken, Bacon, Onion, то есть курица, бекон и лук. Но оппозиционер изначально принял ее за сокращение от специальной военной операции на Украине.

Покинувшего Россию политика Геннадия Гудкова* возмутил бургер «СВО», который появился в меню европейского McDonald’s. Это название представляет собой аббревиатуру из слов Chicken, Bacon, Onion, то есть курица, бекон и лук. Но оппозиционер изначально принял ее за сокращение от специальной военной операции на Украине.

Пользователи Сети стали активно высмеивать политика. Один из комментаторов рассказал, что у него есть мобильный телефон Samsung Galaxy Z — галактика Z, который он в шутку назвал «пропагандой рашизма» и предложил запретить.

— Предлагаете отменить латинский алфавит — или что? — задался вопросом другой интернет-пользователь.

Гудков* является отставным генерал-майором ФСБ. Он был депутатом Государственной думы нескольких созывов. Уже в 2019 году он покинул Россию, а в 2022 году Министерство юстиции внесло его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Общественного деятеля и юриста Ивана Жданова* отстранили от руководства «Фондом борьбы с коррупцией»** (ФБК**) из-за хищения спонсорских средств, выделенных на подготовку концерта памяти покойного политика Алексея Навального*** в Берлине.

*Признаны иностранными агентами в России по решению Министерства юстиции РФ.

**Признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в России.

***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.