«Отменить латиницу»: возмутившегося бургеру «СВО» политика Гудкова* высмеяли в Сети

Покинувшего Россию политика Геннадия Гудкова* возмутил бургер «СВО», который появился в меню европейского McDonald’s. Это название представляет собой аббревиатуру из слов Chicken, Bacon, Onion, то есть курица, бекон и лук. Но оппозиционер изначально принял ее за сокращение от специальной военной операции на Украине.