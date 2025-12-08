«Отменить латиницу»: возмутившегося бургеру «СВО» политика Гудкова* высмеяли в Сети

Покинувшего Россию политика Геннадия Гудкова* возмутил бургер «СВО», который появился в меню европейского McDonald’s. Это название представляет собой аббревиатуру из слов Chicken, Bacon, Onion, то есть курица, бекон и лук. Но оппозиционер изначально принял ее за сокращение от специальной военной операции на Украине.
Пользователи Сети стали активно высмеивать политика. Один из комментаторов рассказал, что у него есть мобильный телефон Samsung Galaxy Z — галактика Z, который он в шутку назвал «пропагандой рашизма» и предложил запретить.
— Предлагаете отменить латинский алфавит — или что? — задался вопросом другой интернет-пользователь.
Гудков* является отставным генерал-майором ФСБ. Он был депутатом Государственной думы нескольких созывов. Уже в 2019 году он покинул Россию, а в 2022 году Министерство юстиции внесло его в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Общественного деятеля и юриста Ивана Жданова* отстранили от руководства «Фондом борьбы с коррупцией»** (ФБК**) из-за хищения спонсорских средств, выделенных на подготовку концерта памяти покойного политика Алексея Навального*** в Берлине.
*Признаны иностранными агентами в России по решению Министерства юстиции РФ.
**Признан экстремистской организацией, иностранным агентом и запрещен в России.
***Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.