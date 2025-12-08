Песков ответил на вопрос о переговорах США и Украины

Срочная новость.
У Москвы на данный момент нет сведений о том, к каким итогам привели переговоры между США и Украиной, состоявшиеся во Флориде. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
