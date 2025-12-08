Ричмонд
Кремль сообщил о консультациях с США по подготовке встречи Путина и Трампа

Россия и США сейчас ведут консультации на экспертном уровне, направленные на то, чтобы потенциальная встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа носила содержательный и результативный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь презента РФ сообщил Дмитрий Песков.

Срочная новость.

Россия и США сейчас ведут консультации на экспертном уровне, направленные на то, чтобы потенциальная встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа носила содержательный и результативный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь презента РФ сообщил Дмитрий Песков.

