Кремль сообщил о консультациях с США по подготовке встречи Путина и Трампа

Россия и США сейчас ведут консультации на экспертном уровне, направленные на то, чтобы потенциальная встреча президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа носила содержательный и результативный характер. Об этом сообщил пресс-секретарь презента РФ сообщил Дмитрий Песков.