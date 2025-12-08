Французский банкир из Euroclear попал под подозрение из-за 155 поездок в Россию

Французский банкир Оливье Юби, входящий в совет директоров Mfex (дочерняя структура Euroclear), оказался в центре внимания после журналистского расследования. Издание De Morgen отмечает, что с 2015 по 2024 год он забронировал 155 авиарейсов в Россию и обратно — преимущественно в Москву, Санкт-Петербург и регионы Сибири. Его супруга за это время совершила около 40 подобных поездок.