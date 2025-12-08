Беларусь и Иран согласовали план сотрудничества по перспективным направлениям на 2026 год

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран согласовали план дальнейшего сотрудничества на 2026 год по перспективным направлениям. Речь об этом шла на 18-м заседании смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Тегеране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности Беларуси.