Беларусь и Иран согласовали план сотрудничества по перспективным направлениям на 2026 год

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран согласовали план дальнейшего сотрудничества на 2026 год по перспективным направлениям. Речь об этом шла на 18-м заседании смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества в Тегеране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности Беларуси.
Заседание провели сопредседатели с обеих сторон — министр промышленности Беларуси Андрей Кузнецов и министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Атабак. Участие в мероприятии приняли посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов, представители республиканских органов госуправления, предприятий Минпрома.
Открывая заседание, Андрей Кузнецов дал положительную оценку выполнению решений предыдущего, 17-го заседания комиссии. Вместе с тем, по его словам, по ряду направлений необходимо усилить взаимодействие.
Глава ведомства озвучил перспективные направления, по которым целесообразно выстраивать дальнейшую совместную работу.
В числе приоритетов — увеличение объемов двусторонней торговли с расширением номенклатуры товаров и обеспечение дальнейшего роста благосостояния населения двух стран. «Белорусская сторона готова предложить Ирану качественную технику, продовольственные товары и заинтересована в поставках в страну фруктов и овощей, фармацевтической продукции из Ирана», — отметил Андрей Кузнецов.
Важным пунктом двусторонней повестки названа реализация совместных проектов в сфере промышленной кооперации.
Министр промышленности Беларуси также инициировал перезагрузку инвестиционного сотрудничества и продолжение работы соответствующих ведомств двух стран.
Особое значение придается научному и образовательному сотрудничеству. С этой целью в 2026 году намечено провести 8-е заседание смешанной белорусско-иранской комиссии по сотрудничеству в области высшего образования, науки и технологий.
Предусматривается дальнейшее гуманитарное взаимодействие по вопросам культуры, спорта и туризма.
«Все эти направления сотрудничества — реальные действия, чтобы наши отношения стали крепче и многограннее», — сказал Андрей Кузнецов, подчеркнув важность неукоснительного выполнения достигнутых договоренностей, «чтобы на практике воплотить образцовую модель дружественного сотрудничества между двумя странами».
По итогам подписан протокол 18-го заседания смешанной белорусско-иранской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества — план дальнейшего сотрудничества на 2026 год по перспективным направлениям. -0-