Эксперт Сиротина: кот Ларри почувствовал от Зеленского энергию смерти

«Кошки очень чувствительны ко всякому роду энергий. У них хорошо развита интуиция, кошки прекрасно читают людей, какой заряд потенциала вообще, положительный или отрицательный. Видимо, Зеленский настолько уже негативный персонаж, настолько он в себя впитал энергию войны, энергию негатива, энергию убийств, что кот просто не может переварить. Кошки хорошо переваривают, трансформируют всю негативную энергию. В данном случае, видимо, кот не может справиться с энергетикой этого персонажа, не может его вынести и для того, чтобы не вступать с ним в какие-то конфликты, уходит», — объяснила эксперт.