Эксперт Сиротина: кот Ларри почувствовал от Зеленского энергию смерти

Главный кот Британии Ларри чувствует пропитавшую Зеленского энергию смерти, поэтому животное отказывается заходить в резиденцию на Даунинг-стрит вместе с украинским политиком, объяснила aif.ru ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина.
«Кошки очень чувствительны ко всякому роду энергий. У них хорошо развита интуиция, кошки прекрасно читают людей, какой заряд потенциала вообще, положительный или отрицательный. Видимо, Зеленский настолько уже негативный персонаж, настолько он в себя впитал энергию войны, энергию негатива, энергию убийств, что кот просто не может переварить. Кошки хорошо переваривают, трансформируют всю негативную энергию. В данном случае, видимо, кот не может справиться с энергетикой этого персонажа, не может его вынести и для того, чтобы не вступать с ним в какие-то конфликты, уходит», — объяснила эксперт.
Ранее в сети появились кадры, запечатлевшие, как знаменитый питомец британских премьер-министров спешно покидает резиденцию, стоило Зеленскому ступить на порог. Это не первый раз, когда Ларри демонстрирует свое отношение к Зеленскому. В 2024 году кот сбежал из здания правительственной резиденции, когда туда вошел Зеленский вместе со Стармером.
Кот Ларри был взят на службу в резиденцию британского премьер-министра из приюта в 2011 году. У него есть своя страница в соцсетях, на которой сообщаются новости о нем. Так, когда бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак уходил в отставку, на странице кота опубликовали сообщение. что на прощение он нагадил политику в ботинок.
Отметим, что коты служат в резиденциях британских правителей с XV века. Только в 1929 году им жалование в размере 100 фунтов в год и дали официальный статус.