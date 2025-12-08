«Фронты смещаются с Западной Европы». Сильные дожди накроют Беларусь 9 декабря, а еще потеплеет до +9

В Беларуси 9 декабря ожидаются сильные дожди и плюсовая температура до +9 градусов, пишет pogoda.by.
В Белгидромете отметили, что погоду во вторник будут определять атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы.
В течение суток будет преимущественно облачно. В ночные часы по западу республики, а утром и днем — практически по всей стране ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.
Днем местами прольются сильные дожди. В некоторых районах не обойдется без тумана и гололеда.
Ветер в течение суток будет южного и юго-западного направления от умеренного до порывистого.
В ночные часы похолодает до −3 — +3 градусов, но в западных районах и ночью будет +6. Днем ожидается от нуля по востоку Беларуси до +9 в западных регионах.
