Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Фронты смещаются с Западной Европы». Сильные дожди накроют Беларусь 9 декабря, а еще потеплеет до +9

Белгидромет сказал про сильные дожди и до +9 в Беларуси 9 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси 9 декабря ожидаются сильные дожди и плюсовая температура до +9 градусов, пишет pogoda.by.

В Белгидромете отметили, что погоду во вторник будут определять атмосферные фронты, которые смещаются с Западной Европы.

В течение суток будет преимущественно облачно. В ночные часы по западу республики, а утром и днем — практически по всей стране ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Днем местами прольются сильные дожди. В некоторых районах не обойдется без тумана и гололеда.

Ветер в течение суток будет южного и юго-западного направления от умеренного до порывистого.

В ночные часы похолодает до −3 — +3 градусов, но в западных районах и ночью будет +6. Днем ожидается от нуля по востоку Беларуси до +9 в западных регионах.

А еще в Беларуси в декабре зацвел шиповник — народные приметы не радуют: «Предвещает суровую зиму».

При этом сильные магнитные бури обрушатся на Землю 9 и 10 декабря — что ждать белорусам: «Высокая вероятность полярных сияний».

И также Белгидромет предупредил о морозах до −12 градусов в ближайшее время: «Из-за воздушных масс северных широт».