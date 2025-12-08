Брестчанка стала жертвой мошенников при покупке билета на концерт через мессенджер

Так, брестчанка решила купить билет на концерт. На одной из торговых интернет-площадок девушка разместила объявление с желанием приобрести билет. Спустя некоторое время в одном из мессенджеров к ней обратился продавец, который предложил ей искомое за Br120 и указал реквизиты банковской карты, куда необходимо было перечислить денежные средства и предоставить фото чеков. Девушка перевела денежные средства на указанную банковскую карту. После этого продавец перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту Московским РУВД Бреста проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению.