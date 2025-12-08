Брестчанка стала жертвой мошенников при покупке билета на концерт через мессенджер

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестчанка хотела сходить на концерт, но попалась на уловку мошенников. Об этом сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.
В Московское РУВД Бреста обратилась 34-летняя брестчанка которая сообщила, что перевела деньги в сумме Br120 за билеты на концерт, однако, после перечисления денег, продавец перестал выходить на связь. Милиционеры установили, что с концертом в Минск планировала приехать популярная российская группа и мошенники не упустили шанс воспользоваться ситуацией.
Так, брестчанка решила купить билет на концерт. На одной из торговых интернет-площадок девушка разместила объявление с желанием приобрести билет. Спустя некоторое время в одном из мессенджеров к ней обратился продавец, который предложил ей искомое за Br120 и указал реквизиты банковской карты, куда необходимо было перечислить денежные средства и предоставить фото чеков. Девушка перевела денежные средства на указанную банковскую карту. После этого продавец перестал выходить на связь, а потерпевшая обратилась в милицию. По данному факту Московским РУВД Бреста проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному преступлению.
Правоохранители рассказали, как уберечься от аферистов. Мошенники используют сайты-двойники, поддельные билеты, фейковые порталы перекупщиков. Не стоит откликаться на виртуальные объявления от незнакомцев. Стоит сказать категорическое нет подозрительным сайтам, особенно с эксклюзивными предложениями. Не покупать билеты с рук, так как они могут быть цветной ксерокопией. Надежнее обратиться к известным билетным операторам. Быть осторожными при совершении покупок в социальных сетях, не перечислять предоплату до получения товара и не переходить по ссылкам, которые присылают незнакомцы. -0-