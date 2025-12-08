Шеф полиции Вашингтона Смит уходит в отставку из-за давления Трампа

Примечательно, что отставка Смит произошла после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о передаче столичного полицейского управления под федеральный контроль и об отправке сил нацгвардии в Вашингтон. На фоне этого решения Минюст США инициировал расследование в отношении заместителей Памелы Смит, обвинив их в подтасовке данных об уровне преступности в Вашингтоне.