Шеф полиции Вашингтона Смит уходит в отставку из-за давления Трампа

Глава полицейского управления Вашингтона Памела Смит приняла решение покинуть свой пост, сообщила мэр города Мьюриель Баузер в соцсетях.
В заявлении Баузер говорится, что Смит удалось снизить уровень насильственных преступлений и убийств, «одновременно преодолевая беспрецедентные трудности и нападки на автономию города».
Примечательно, что отставка Смит произошла после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о передаче столичного полицейского управления под федеральный контроль и об отправке сил нацгвардии в Вашингтон. На фоне этого решения Минюст США инициировал расследование в отношении заместителей Памелы Смит, обвинив их в подтасовке данных об уровне преступности в Вашингтоне.
