Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шеф полиции Вашингтона Смит уходит в отставку из-за давления Трампа

Отставка Памелы Смит произошла после того, как американский лидер объявил о передаче столичного полицейского управления под федеральный контроль.

Источник: Аргументы и факты

Глава полицейского управления Вашингтона Памела Смит приняла решение покинуть свой пост, сообщила мэр города Мьюриель Баузер в соцсетях.

В заявлении Баузер говорится, что Смит удалось снизить уровень насильственных преступлений и убийств, «одновременно преодолевая беспрецедентные трудности и нападки на автономию города».

Примечательно, что отставка Смит произошла после того, как американский лидер Дональд Трамп объявил о передаче столичного полицейского управления под федеральный контроль и об отправке сил нацгвардии в Вашингтон. На фоне этого решения Минюст США инициировал расследование в отношении заместителей Памелы Смит, обвинив их в подтасовке данных об уровне преступности в Вашингтоне.

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп может уволить министра внутренней безопасности Кристи Ноэм из-за тайной любовной связи с женатым Кори Левандовски, который исполняет обязанности фактического руководителя аппарата Ноэм.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше