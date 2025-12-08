Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах 16-летний подросток сел за руль мотоцикла и столкнулся с легковушкой

В Шахтах 16-летний водитель мотоцикла попал в ДТП с легковушкой.

Источник: Комсомольская правда

В Шахтах 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в аварии. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительной информации, несовершеннолетний управлял транспортом, когда автомобиль «Лада Веста» под контролем 35-летнего мужчины, двигавшийся в том же направлении, начал выполнять поворот налево. В этот момент произошло ДТП.

Юношу с травмами доставили в больницу. Медики оценивают его состояние, а полиция выясняет все детали происшествия.

В Госавтоинспекции призывают родителей контролировать увлечения детей и не допускать их поездок на мототехнике без должного обучения и экипировки.

Подпишись на нас в MAX и Telegram!

Читайте также.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу и балкон дома.

В Ростове аварийное дерево упало на крышу дома, потребовалась помощь спасателей (подробности).