В Шахтах 16-летний подросток сел за руль мотоцикла и столкнулся с легковушкой

В Шахтах 16-летний подросток на мотоцикле пострадал в аварии. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции Ростовской области.
По предварительной информации, несовершеннолетний управлял транспортом, когда автомобиль «Лада Веста» под контролем 35-летнего мужчины, двигавшийся в том же направлении, начал выполнять поворот налево. В этот момент произошло ДТП.
Юношу с травмами доставили в больницу. Медики оценивают его состояние, а полиция выясняет все детали происшествия.
В Госавтоинспекции призывают родителей контролировать увлечения детей и не допускать их поездок на мототехнике без должного обучения и экипировки.
