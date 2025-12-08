СМИ: Правительство поддержало идею удвоить лимит сверхурочной работы для граждан

В то же время обсуждается предложение о сокращении рабочего дня на несколько часов, которую выдвинули депутаты от КПРФ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил, что ведение 30-часовой рабочей недели приведет к сокращению зарплат.