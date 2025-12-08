Ричмонд
СМИ: Правительство поддержало идею удвоить лимит сверхурочной работы для граждан

Правительственная комиссия поддержала предложение Министерства экономического развития и Министерства труда об изменениях, согласно которым лимит сверхурочной работы повысится со 120 до 240 часов в год. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

Также поправки дадут возможность малому и среднему бизнесу увеличить количество сотрудников на срочных контрактах и защитят работодателей от некоторых злоупотреблений, говорится в проекте документа. Инициатива является частью комплекса мер, направленных на повышение гибкости трудовых отношений с целью снижения нехватки кадров на российском рынке труда.

Однако не за каждую сверхурочную работу будут доплачивать. Эксперт сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, за какую работу россиянам положены дополнительные выплаты и как их добиться.

В то же время обсуждается предложение о сокращении рабочего дня на несколько часов, которую выдвинули депутаты от КПРФ. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил, что ведение 30-часовой рабочей недели приведет к сокращению зарплат.

