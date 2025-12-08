«Это только начало». Минобороны рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество с Ираном

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны Беларуси рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество с Ираном. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Беларуси Павел Муравейко во время 3-го заседания совместной белорусско-иранской межведомственной комиссии по военному сотрудничеству, которая прошла в рамках визита в Беларусь иранской военной делегации во главе с начальником Департамента международных отношений и оборонной дипломатии Генерального штаба Вооруженных Сил Исламской Республики Иран бригадным генералом Мохаммадом Ахади, сообщили БЕЛТА в Минобороны.
Стороны обсудили состояние и перспективы развития сотрудничества Республики Беларусь и Исламской Республики Иран в военной сфере, согласовали план совместных мероприятий на 2026 год.
Павел Муравейко подчеркнул готовность взаимодействовать с иранской стороной по всем направлениям. «Уверен, что мероприятия, включенные в планы совместного взаимодействия, — это лишь маленький фундамент, на котором можно строить более расширенное сотрудничество, взаимодействие и обмен мнениями. Я с удовлетворением отмечаю, что мы уже имеем определенные достижения в рамках обмена делегациями военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, взаимодействия по линии сил специальных операций, инженерного обеспечения, медицинской подготовки. И уверен, что это не предел, а лишь только начало нашего плодотворного сотрудничества», — отметил он. -0-