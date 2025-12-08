«Это только начало». Минобороны рассчитывает на плодотворное военное сотрудничество с Ираном

Павел Муравейко подчеркнул готовность взаимодействовать с иранской стороной по всем направлениям. «Уверен, что мероприятия, включенные в планы совместного взаимодействия, — это лишь маленький фундамент, на котором можно строить более расширенное сотрудничество, взаимодействие и обмен мнениями. Я с удовлетворением отмечаю, что мы уже имеем определенные достижения в рамках обмена делегациями военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, взаимодействия по линии сил специальных операций, инженерного обеспечения, медицинской подготовки. И уверен, что это не предел, а лишь только начало нашего плодотворного сотрудничества», — отметил он. -0-