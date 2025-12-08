«Калашников»: Индия получит 600 тысяч российских автоматов

Вооруженные силы Индии получат свыше 600 тысяч российских автоматов АК-203, которые выпустило предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев.
Он уточнил, что индийское правительство планировало получить полную локализацию АК-203 на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое работает в штате Уттар-Прадеш с 2021 года.
— К 2030 году на вооружении ВС Индии будет находиться не менее 600 тысяч таких автоматов, — уточнил Караваев во время пленарной сессии «Сотрудничество Индии и России в сфере оборонной промышленности» на церемонии открытия телеканала RT India в Нью-Дели, передает Telegram-канал концерна.
5 декабря Владимир Путин и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян дали старт вещанию RT в Индии. Глава государства подчеркнул, что благодаря этому миллионы индийцев могут быстрее получать информацию о событиях, происходящих в России.