Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Калашников»: Индия получит 600 тысяч российских автоматов

Вооруженные силы Индии получат свыше 600 тысяч российских автоматов АК-203, которые выпустило предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев.

Вооруженные силы Индии получат свыше 600 тысяч российских автоматов АК-203, которые выпустило предприятием Indo-Russian Rifles Private Limited. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил директор по продажам совместного предприятия концерна «Калашников» Максим Караваев.

Он уточнил, что индийское правительство планировало получить полную локализацию АК-203 на предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited, которое работает в штате Уттар-Прадеш с 2021 года.

— К 2030 году на вооружении ВС Индии будет находиться не менее 600 тысяч таких автоматов, — уточнил Караваев во время пленарной сессии «Сотрудничество Индии и России в сфере оборонной промышленности» на церемонии открытия телеканала RT India в Нью-Дели, передает Telegram-канал концерна.

5 декабря Владимир Путин и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян дали старт вещанию RT в Индии. Глава государства подчеркнул, что благодаря этому миллионы индийцев могут быстрее получать информацию о событиях, происходящих в России.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше