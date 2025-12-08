Ричмонд
Трамп: турнир UFC в Белом доме будет включать рекордное количество боев

В столице США в день 80-летия Трампа состоится турнир UFC с рекордным числом поединков.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что запланированный на 14 июня турнир UFC в Вашингтоне станет «легендарным». Он будет включать восемь или девять чемпионских поединков. Об этом глава Белого дома рассказал на церемонии вручения премии Центра Кеннеди.

Также, по его словам, каждый из боев будет «чемпионским».

Трамп отметил, что арена рядом с Белым домом будет рассчитана на 5−6 тысяч зрителей, а ещё около 100 тысяч болельщиков смогут следить за событием на больших экранах на улице.

Ранее UFC никогда не проводил турниры с более чем тремя титульными боями. Глава промоушена Дэйна Уайт ранее отмечал, что подбор бойцов для этого турнира начнётся не раньше февраля или марта 2025 года.

Ранее российский боец Ислам Махачев после победы над австралийцем Джеком Деллой Маддаленой заявил, что намерен защищать свой титул на турнире в Белом доме.

Накануне ещё один россиянин, Пётр Ян, завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе.

