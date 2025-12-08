— Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты — министр (обороны — прим. «ВМ») Денис Шмыгаль или (глава министерства цифровой трансформации Михаил — прим. «ВМ») Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать, — уточнил лидер киевского режима.