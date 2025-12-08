Ричмонд
Зеленский впервые назвал кандидатов на пост главы своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы его офиса после увольнения Андрея Ермака с этого поста. Он назвал их журналистам после встречи с лидерами Евросоюза (ЕС) в Лондоне. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщили украинские СМИ.

— Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты — министр (обороны — прим. «ВМ») Денис Шмыгаль или (глава министерства цифровой трансформации Михаил — прим. «ВМ») Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать, — уточнил лидер киевского режима.

Зеленский добавил, что также на этот пост рассматриваются кандидатуры первого заместителя министра иностранных дел страны Сергея Кислицы, председателя главного управления разведки Кирилла Буданова и заместителя главы офиса президента Украины по военным вопросам Павла Палисы, передает Газета.Ru.

4 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией высказалась об отставке Андрея Ермака, которого часто называли «правой рукой» Владимира Зеленского. Она отметила, что это событие может предоставить Елене Зеленской возможность вернуть внимание своего супруга.

