Зеленский впервые назвал кандидатов на пост главы своего офиса

— Что касается главы ОП, я провел консультации, и страна это видела. Есть варианты — министр (обороны — прим. «ВМ») Денис Шмыгаль или (глава министерства цифровой трансформации Михаил — прим. «ВМ») Федоров. Но здесь есть вызов, потому что совет должен сначала их снимать перед тем, как назначать, — уточнил лидер киевского режима.
Зеленский добавил, что также на этот пост рассматриваются кандидатуры первого заместителя министра иностранных дел страны Сергея Кислицы, председателя главного управления разведки Кирилла Буданова и заместителя главы офиса президента Украины по военным вопросам Павла Палисы, передает Газета.Ru.
4 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией высказалась об отставке Андрея Ермака, которого часто называли «правой рукой» Владимира Зеленского. Она отметила, что это событие может предоставить Елене Зеленской возможность вернуть внимание своего супруга.