Подоляка: украинский Су-27 мог стать первой жертвой «Гераней» с ракетами

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал потерю Украиной истребителя Су-27 и заявил, что самолет могли сбить ударные БПЛА «Герань» с ракетами.
По словам Юрия Подоляки, украинские ресурсы пишут, что Су-27 «не увернулся». Он отметил, что истребитель «не увернуться» мог только от ракеты.
Блогер также указал, что украинские Су-27 являются перехватчиками, которые «в основном сейчас охотятся за нашими крылатыми ракетами и “Геранями”». Поэтому маловероятно, что истребитель «не увернулся» от ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса.
«Так как буквально недавно стало известно, что некоторые наши БПЛА этой серии начали оснащаться ракетами класса “воздух-воздух” ближнего боя Р-60, то невольно подкрадывается мысль, а не стал ли этот самый Су-27 первой жертвой наших “Гераней”?», — написал Юрий Подоляка в Telegram.
Он добавил, что, если это так, то это большой успех.
Ранее стало известно, что Воздушные силы Украины потеряли Су-27. Также погиб его пилот — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.