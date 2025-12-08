Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: украинский Су-27 мог стать первой жертвой «Гераней» с ракетами

Юрий Подоляка усомнился, что Украина потеряла Су-27 из-за ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса.

Источник: Аргументы и факты

Военный блогер Юрий Подоляка прокомментировал потерю Украиной истребителя Су-27 и заявил, что самолет могли сбить ударные БПЛА «Герань» с ракетами.

По словам Юрия Подоляки, украинские ресурсы пишут, что Су-27 «не увернулся». Он отметил, что истребитель «не увернуться» мог только от ракеты.

Блогер также указал, что украинские Су-27 являются перехватчиками, которые «в основном сейчас охотятся за нашими крылатыми ракетами и “Геранями”». Поэтому маловероятно, что истребитель «не увернулся» от ракеты, выпущенной из зенитного ракетного комплекса.

«Так как буквально недавно стало известно, что некоторые наши БПЛА этой серии начали оснащаться ракетами класса “воздух-воздух” ближнего боя Р-60, то невольно подкрадывается мысль, а не стал ли этот самый Су-27 первой жертвой наших “Гераней”?», — написал Юрий Подоляка в Telegram.

Он добавил, что, если это так, то это большой успех.

Ранее стало известно, что Воздушные силы Украины потеряли Су-27. Также погиб его пилот — старший штурман 39-й бригады тактической авиации подполковник Евгений Иванов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше