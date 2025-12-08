Куклачев: кот Ларри почувствовал агрессию и навязчивость Зеленского

Бегство главного английского кота Ларри от Зеленского стало одной из самых обсуждаемых в сети тем. Поведение животного объяснил aif.ru народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Ларри — не простой кот. Он главный мышелов резиденции премьер-министра Великобритании, должность с официальными обязанностями. Он видел уйму политиков и напряженных моментов. Коты — тонкие психологи. Их реакция редко связана с личностью человека в нашем понимании, а скорее с его энергетикой и невербальными сигналами. Кошка считывает напряжение, тревожность, агрессию или чрезмерную навязчивость, Зеленский именно такой», — объяснил эксперт.
Ранее в сети появились кадры, запечатлевшие, как главный мышелов Великобритании отпрыгнул от двери резиденции на Даунинг-стрит, когда туда подошел Зеленский. В октябре прошлого года был зафиксирован такой инцидент: Ларри покинул резиденцию, когда туда вошел Зеленский вместе со Стармером.
Кот Ларри служит в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года и пережил уже пять премьеров. Примечательно, что когда уходил в отставку премьер-министр Риши Сунак, на странице кота в соцсетях опубликовали сообщение, что он попрощался с политиком, нагадив ему в ботинок.