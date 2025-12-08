Куклачев: кот Ларри почувствовал агрессию и навязчивость Зеленского

Кот Ларри служит в резиденции на Даунинг-стрит с 2011 года и пережил уже пять премьеров. Примечательно, что когда уходил в отставку премьер-министр Риши Сунак, на странице кота в соцсетях опубликовали сообщение, что он попрощался с политиком, нагадив ему в ботинок.