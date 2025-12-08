«Евросоюз тяжело болен»: в Польше призвали вылечить ЕС и вернуть к истокам

Европейский союз страдает от тяжелой болезни и нуждается в радикальной перестройке. Такое мнение выразил руководитель крупнейшей оппозиционной партии в Польше «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.
«Европейский союз, такой, как сейчас, тяжело болен. Эту тяжелую болезнь надо вылечить», — рассказал он в беседе с журналистами.
Качиньский подчеркнул, что Польша выступает за Евросоюз и присутствие республики в объединении. Однако ЕС, который существует в настоящее время, необходимо радикально перестроить, чтобы вернуть союз к истокам. Качиньский считает, что объединение нуждается в решении проблем, которые не существовали на момент создания Евросоюза.
