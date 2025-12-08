Сын бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко, который был отправлен в отставку на фоне коррупционного скандала, учится в элитном швейцарском колледже за 200 тыс. долларов в год. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.
По информации авторов, 18-летний Максим Галущенко учится в альпийском колледже College Alpin Beau Soleil, который является одним и самых эксклюзивных учебных заведений в мире по версии The Telegraph.
Журналисты также обратили внимание, что за несколько лет расходы Галущенко на обучение старшего сына в Швейцарии могли достигнуть 700 тыс. долларов, что в разы превышает официальные доходы и задекларированные сбережения семьи бывшего украинского министра.
Напомним, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высокопоставленные украинские чиновники жертвуют населением страны, отправляя народ на убой.