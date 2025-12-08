Сын экс-министра юстиции Украины Галущенко учится в Швейцарии за $200 тыс

Сын бывшего министра юстиции Украины Германа Галущенко, который был отправлен в отставку на фоне коррупционного скандала, учится в элитном швейцарском колледже за 200 тыс. долларов в год. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.