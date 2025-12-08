Поддубный: ВС России сбили украинский Су-27 с подполковником ВСУ Ивановым

Утром 23 августа украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время захода на посадку после выполнения боевого задания. В результате происшествия погиб майор Сергей Бондарь 1979 года рождения. Позднее СМИ сообщили, что он служил в бригаде «Призрак Киева» и проводил боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.