Поддубный: ВС России сбили украинский Су-27 с подполковником ВСУ Ивановым

Российские войска ликвидировали истребитель Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.
— ВС РФ сбит украинский Су-27 из состава 39-й бригады тактической авиации, — написал журналист в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что за штурвалом в тот момент находился подполковник ВСУ Евгений Иванов, а самолет был сбит, предположительно, на Запорожском направлении.
В Воздушных силах ВСУ подтвердили потерю истребителя «на Восточном направлении» и гибель пилота — им действительно оказался старший штурман 39-й бригады ВСУ Евгений Витальевич Иванов. При этом украинское командование не назвало причины падения истребителя, заявив, что обстоятельства выясняются, передает «Российская газета».
Утром 23 августа украинский истребитель МиГ-29 потерпел крушение во время захода на посадку после выполнения боевого задания. В результате происшествия погиб майор Сергей Бондарь 1979 года рождения. Позднее СМИ сообщили, что он служил в бригаде «Призрак Киева» и проводил боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.