Почти 400 единиц современного оборудования поступило в больницы и поликлиники Ярославской области

Среди поставленной техники — три новых компьютерных и три магнитно-резонансных томографа, 14 рентгеновских аппаратов, 11 маммографов и 37 эндоскопических комплексов. Это оборудование уже активно используется для ранней диагностики, в том числе в ходе диспансеризации населения. Как сообщила и. о. министра здравоохранения области Мария Можейко, новые КТ и МРТ-аппараты установлены и работают в больницах Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска и Ярославля. Параллельно с оснащением ведется масштабный ремонт медицинских зданий. В текущем году на капитальное обновление 79 объектов из федерального бюджета было направлено 263,6 млн рублей. Наиболее объемные работы выполнены в детской поликлинике ярославской больницы № 3, где полностью обновили инженерные коммуникации, помещения и фасады.