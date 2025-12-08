Почти 400 единиц современного оборудования поступило в больницы и поликлиники Ярославской области

Губернатор региона Михаил Евраев отметил, что программа модернизации первичного звена здравоохранения напрямую влияет на доступность медпомощи, особенно для жителей отдаленных территорий. «Такой комплексный подход позволяет оснащать лечебные учреждения самым передовым оборудованием. Например, в этом году поступило 376 современных аппаратов и комплексов стоимостью более 991 млн рублей», — подчеркнул глава региона.
Среди поставленной техники — три новых компьютерных и три магнитно-резонансных томографа, 14 рентгеновских аппаратов, 11 маммографов и 37 эндоскопических комплексов. Это оборудование уже активно используется для ранней диагностики, в том числе в ходе диспансеризации населения. Как сообщила и. о. министра здравоохранения области Мария Можейко, новые КТ и МРТ-аппараты установлены и работают в больницах Переславля-Залесского, Углича, Рыбинска и Ярославля. Параллельно с оснащением ведется масштабный ремонт медицинских зданий. В текущем году на капитальное обновление 79 объектов из федерального бюджета было направлено 263,6 млн рублей. Наиболее объемные работы выполнены в детской поликлинике ярославской больницы № 3, где полностью обновили инженерные коммуникации, помещения и фасады.
Отдельное внимание уделяется профильным направлениям. В рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» межрайонный эндокринологический центр в Рыбинске получил современное диагностическое оборудование на сумму свыше 10 млн рублей, включая оптический когерентный томограф, что позволит эффективнее выявлять и предотвращать осложнения этого заболевания. Кроме того, в регионе в этом году запланировано открытие 12 новых современных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории.
Важным направлением остается обеспечение кадрами. За последние три года заработная плата всех категорий медработников в области выросла более чем на 30%. Средний доход врачей увеличился на 32,2% и превысил 102 тысячи рублей, а медицинских сестер — на 46,7%, достигнув 59,1 тысячи рублей. Действуют различные стимулирующие выплаты, например, за работу в вечернее время или участие в оказании паллиативной помощи.
Особое внимание уделяется диспансеризации. В 2024 году свое здоровье проверили уже более 500 тысяч жителей региона. Мотивации способствует сертификат «Яздоров», номинал которого в этом году увеличен с 500 до 1000 рублей. «С начала этого года номинал сертификата увеличен с 500 до тысячи рублей. Для удобства пациентов сертификат может быть передан ближайшему родственнику», — отметила Мария Можейко.