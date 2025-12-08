Ричмонд
Армия Таиланда уничтожила памятник Золотому коню в Камбодже

Солдаты тайской армии использовали артиллерию, чтобы уничтожить Золотого коня в Камбодже.

Источник: Аргументы и факты

Тайские военнослужащие уничтожили памятник Золотому коню, который является символом 3-го батальона обеспечения Королевской армии Камбоджи, расположенный в районе Пхлан Хин Пает Кон. В Сети появилось видео уничтожения скульптуры.

По имеющийся информации, солдаты Королевской армии Таиланда применили для разрушения памятника 105-мм безоткатное орудие M40, либо 82-мм миномёт PW-78 с кумулятивным снарядом.

Ранее стало известно о новом обострении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

Камбоджа применила танки и реактивные системы залпового огня для атаки на Таиланд. В свою очередь, тайские истребители нанесли удары по казино в Камбодже.

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин дал советы россиянам на фоне конфликта.