Армия Таиланда уничтожила памятник Золотому коню в Камбодже

Тайские военнослужащие уничтожили памятник Золотому коню, который является символом 3-го батальона обеспечения Королевской армии Камбоджи, расположенный в районе Пхлан Хин Пает Кон. В Сети появилось видео уничтожения скульптуры.
По имеющийся информации, солдаты Королевской армии Таиланда применили для разрушения памятника 105-мм безоткатное орудие M40, либо 82-мм миномёт PW-78 с кумулятивным снарядом.
Ранее стало известно о новом обострении приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.
Камбоджа применила танки и реактивные системы залпового огня для атаки на Таиланд. В свою очередь, тайские истребители нанесли удары по казино в Камбодже.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Таиланде Евгений Томихин дал советы россиянам на фоне конфликта.