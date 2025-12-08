Ричмонд
Испанку уволили за то, что она приходила на работу слишком рано

Сотрудницу курьерской фирмы в Испании уволили из-за постоянных ранних приходов на рабочее место. Суд оправдал решение компании, квалифицировав действия женщины как «очень серьезное нарушение», пишет Oddity Central.

Женщина систематически приходила на работу с 6:45 до 7:00 утра, хотя ее контракт предусматривал начало смены в 7:30. Преждевременное появление вызвало недовольство руководства, поскольку работница начинала трудиться раньше остальных и нарушала установленный рабочий график.

Еще в 2023 году она получила первое предупреждение. Но женщина не изменила свое поведение. Начальство по итогу расторгло с ней трудовой договор. Компания аргументировала увольнение тем, что в ранние часы у сотрудницы не было рабочих задач, и, следовательно, она не приносила никакой пользы.

Сотрудница оспорила свое увольнение в общественном суде Аликанте. Однако судья поддержал позицию работодателя. Согласно судебному постановлению, непрерывное игнорирование предупреждений серьезно подорвало доверительные отношения между работницей и компанией, передает Oddity Central.

