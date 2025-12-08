Защитник ЦСКА Круговой сообщил, что перенёс плановую операцию

«Сегодня, сразу по прилёте в Москву, мне успешно провели плановую операцию — решал небольшие проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Всё прошло хорошо. Уже завтра буду дома, а через неделю приступлю к восстановлению и тренировкам по индивидуальной программе», — говорится в сообщении Кругового.