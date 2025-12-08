Ричмонд
-1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фон дер Ляйен заявила об острой необходимости изъять активы РФ как можно скорее

У Европы и Украины больше нет времени, чтобы «тянуть» с вопросом изъятия замороженных российских активов. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

У Европы и Украины больше нет времени, чтобы «тянуть» с вопросом изъятия замороженных российских активов. Об этом в понедельник, 8 декабря, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она сообщила, что на встрече президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне проинформировала их о поддержке Киева и повышении уровня обороноспособности Европы.

— Мы все знаем, что поставлено на карту, и знаем, что у нас больше нет времени на раскачку. Получение финансовой поддержки поможет обеспечить выживание Украины и является важнейшим шагом в обеспечении европейской обороны, — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X.

5 декабря в СМИ появилась информация о том, что европейские лидеры призвали Владимира Зеленского не соглашаться на условия Москвы по урегулированию вооруженного конфликта без гарантий безопасности со стороны США. По данным журналистов, политики высказывались, что от Вашингтона требуется добиться четкого понимания его позиции по этому вопросу, «прежде чем идти навстречу требованиям России».

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше