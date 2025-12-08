Фон дер Ляйен призвала Европу как можно скорее изъять замороженные активы РФ

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС как можно скорее изъять замороженные российские активы. Об этом она заявила по итогам видеоконференции участников так называемой «коалиции желающих».
«Обеспечение финансовой поддержки позволит обеспечить выживание Украины и является ключевым актом для обороны Евросоюза», — отметила Фон дер Ляйен.
Председатель ЕК отметила, что речь идет о репарационном кредите, под видом которого европейские лидеры намерены присвоить активы РФ для дальнейшей передачи средств Украине.
Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин назвал воровством попытки изъятия российских замороженных активов со стороны Европы. Глава государства подчеркнул, что конфискация суверенных средств РФ не останется безнаказанной.