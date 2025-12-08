Ричмонд
Строительство моста через реку Сож продолжается в Ветковском районе

В каждом из 7 пролетов будет установлено по 8 балок. Параллельно ведется монтаж металлического пролетного строения. Готовность моста уже превышает 50%.

8 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На строительстве моста через реку Сож в Ветковском районе приступили к монтажу пролетных балок. Длинна балки составляет 33 м и весит около 80 т, потому при монтаже требуется особенное мастерство и точность. В каждом из 7 пролетов будет установлено по 8 балок. Параллельно ведется монтаж металлического пролетного строения. Готовность моста уже превышает 50%.-0-Фото Сергея Холодилина.