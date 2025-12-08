Депутат Вассерман: отмена оценок по ИЗО и физкультуре недопустима

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман отреагировал на предложение отменить оценки в школах по ряду предметов. Речь идет о физкультуре, музыке и ИЗО. По мнению депутата, каждый школьник должен знать, насколько он хорош в том или ином предмете, и именно оценки указывают на это. Отмена оценок недопустима, как как лишает учеников этой информации.
Рассуждая о возможности отмены системы оценок, депутат подчеркивает, что не бывает так, что все школьные предметы пригодятся в жизни, каждый идет по своему узкому профилю. Но никогда не знаешь, знания из какой сферы могут потребоваться.
— А оценки нужны в любом случае. Понятно, что оценки, скажем, по физкультуре не пойдут в зачет при поступлении. Но в любом случае каждый школьник должен знать, насколько он хорош, что у него получается, а что не очень, — высказался Вассерман в беседе с Lenta.ru.
Вспоминая о своих школьных годах, Анатолий Вассерман рассказал, что стабильно получал тройки по физкультуре, пению и рисованию, но не обижался на учителей. Зато видя такие результаты мог здраво оценить свою успеваемость по этим предметам.
Если вопрос отмены дойдет до Госдумы, то депутат обещает голосовать против проекта.
Ранее, психолог Юлия Лосевская в беседе с aif.ru предостерегла родителей от решения платить детям за хорошие оценки.
— Ребенок начинает учиться не ради знаний, а ради денег. Это торговые отношения. Ребенок привыкает, что базово правильные действия становятся предметом торга, что может привести к манипуляции, — сказала психолог.
Тем временем, в России планируют создать специальное приложение для оценки принятия студентами традиционных ценностей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок, передает 360.ru.