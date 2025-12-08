Ричмонд
В городе ЯНАО жители нескольких домов в морозы остались без тепла

В Тарко-Сале (ЯНАО) в четырех домах на улице Победы и Ненецкой накануне упала температура в батареях. Глава Пуровского района Кирилл Трапезников выехал на место и ждет ежечасный доклад от подчиненных о решении проблемы.

Тепло в дома ямальцев возвращается.

«Продолжаем работу по нормализации и контролю за подачей отопления в дома на ул. Победы, 9А, 11 и 13, ул. Ненецкой, 2. Выехал на место. Ежечасно службы докладывают мне о проводимой работе. Делаем все, чтобы полностью решить проблему», — поделился Трапезников в своем telegram-канале.

Как оказалось, в вышеуказанных домах уже наблюдались временные перебои. Трапезников отметил, что специалисты мэрии совместно с управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией определили возможную проблему и приняли необходимые меры. Тепло в дома подается, постепенно температура нормализуется.