Путин продлил запрет для иностранцев на сделки с российскими активами

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 5 августа 2022 г. № 520 “О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций”… изменение, заменив в пункте 1 слова “до 31 декабря 2025 г.” словами “до 31 декабря 2027 г.”', — говорится в документе. Тем самым продлевается срок действия ранее введенных ограничений еще на два года.