Депутат Миронов: платный доступ к электронным дневникам — нонсенс

— Здесь все работает, но все платно, по подписке, которую, к тому же, очень сложно отменить. Некоторые родители пишут, что плата списывается даже после того, как дети окончили школу, — говорит депутат Газета.ru.- А почему вообще родители должны платить за то, чтобы получить сведения о своих детях?! Узнать их оценки в школе и домашнее задание. Это нонсенс!