Депутат Миронов: платный доступ к электронным дневникам — нонсенс

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил против введения платы за доступ к электронным школьным дневникам. Введение подписки — нонсенс, отметил депутат.
Речь о платформе «Дневник.ру», к которой сейчас подключены многие школы. Родители жалуются, что в электронной системе появились поборы. Бесплатная версия дневника доступна на сайте, но он сам, по словам родителей, не всегда доступен и малоинформативен. А приложение — «коммерческий сервис».
— Здесь все работает, но все платно, по подписке, которую, к тому же, очень сложно отменить. Некоторые родители пишут, что плата списывается даже после того, как дети окончили школу, — говорит депутат Газета.ru.- А почему вообще родители должны платить за то, чтобы получить сведения о своих детях?! Узнать их оценки в школе и домашнее задание. Это нонсенс!
Он обратился к Минпросвещения и Минцифры с просьбой разобраться в ситуации, ведь в электронных дневниках и журналах не должно быть платных услуг.
— Они вводились для удобства, а не для заработка! — сказал парламентарий.
Он так же отметил, что вопросы использование электронных сервисов школы должны решать вместе с родителями. Депутат подчеркнул, что многочисленные обращения к нему как раз касаются подобных сервисов и все чаще родители просят вернуть бумажные версии, так как там точно не будет поборов и сбоев.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил о необходимости обеспечения бесплатного доступа ко всем услугам в электронных школьных дневниках. Он также обратил внимание на то, что некоторые учебные материалы предоставляются только за дополнительную плату, что, по его мнению, недопустимо, пишет aif.ru.
Например, родители в Иркутской области признаются, что сначала подписка на школьный дневник стоила 499 рублей, теперь речь идет о сумме в 1599 рублей. Только оплатив можно получить информацию о домашних заданиях, рейтинге ученика и его успеваемости, сообщает 360.ru.