Пловец из РФ Евгений Сомов будет участвовать в «Играх на стероидах»

Российский пловец примет участие в первых в истории «Играх на стероидах», которые будут проходить в следующем году в Лас-Вегасе.

Источник: Аргументы и факты

Российский пловец Евгений Сомов, проживающий в Окленде (штат Калифорния), вошёл в число участников «Игр на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщили организаторы соревнований в своём аккаунте в Instagram*.

Ранее 26-летний Сомов стал единственным российским пловцом, выступившим на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако он не сумел пробиться в полуфиналы ни на дистанции 50 метров вольным стилем, ни на стометровке брассом.

Первые в истории «Игры на стероидах» пройдут с 23 по 25 мая 2026 года в Лас-Вегасе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) резко осудили инициативу, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявила, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, пропагандирующих допинг, могут быть подвергнуты санкциям.

Ранее сообщалось, что трёхкратный чемпион России по лыжным гонкам Андрей Парфенов был дисквалифицирован на три года за нарушение антидопинговых правил.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.