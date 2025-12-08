Пловец из РФ Евгений Сомов будет участвовать в «Играх на стероидах»

Российский пловец Евгений Сомов, проживающий в Окленде (штат Калифорния), вошёл в число участников «Игр на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщили организаторы соревнований в своём аккаунте в Instagram*.
Ранее 26-летний Сомов стал единственным российским пловцом, выступившим на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Однако он не сумел пробиться в полуфиналы ни на дистанции 50 метров вольным стилем, ни на стометровке брассом.
Первые в истории «Игры на стероидах» пройдут с 23 по 25 мая 2026 года в Лас-Вегасе. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) резко осудили инициативу, а Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) заявила, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, пропагандирующих допинг, могут быть подвергнуты санкциям.
